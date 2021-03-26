Компании Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против коронавирусной инфекции на детях в возрасте с 6 месяцев до 12 лет.

Первые участники испытания уже получили инъекции вакциной. Иностранные СМИ пишут, что компании планируют расширить применение препарата для детей возрастной категории с 6 месяцев до 12 лет до начала 2022 года.

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Как будет проходить испытание вакцины на детях

Pfizer и BioNTech планируют сначала протестировать безопасность своей вакцины с двойным введением вакцины в трех различных дозах (10, 20 и 30 мкг) в исследовании фазы I/II с 144 участниками.

На следующем этапе исследования компании планируют расширить количество участников испытаний до 4,5 тысяч.

На этом этапе исследователи будут проверять безопасность, переносимость и иммунный ответ, генерируемый вакциной, вероятно, путем измерения уровня антител у детей.

Напомним, что вакцина компаний Pfizer и BioNTech была разрешена регулирующими органами США в конце декабря 2020 года для людей в возрасте с 16 лет.

К слову, неделей ранее американская биотехнологическая компания Moderna приступила к испытанию своей вакцины от коронавируса на детях в возрасте с 6 месяцев до 12 лет.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала