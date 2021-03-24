Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что начала исследовать пероральный противовирусный препарат для лечения COVID-19. Он может стать первым в мире эффективным лекарством в виде таблеток против вируса.

Об этом говорится в прессрелизе компании. В случае успешного испытания препарат можно будет применять на ранних стадиях заболевания, чтобы предотвратить осложнения болезни.

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Почему это важно

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен подчеркнул, что борьба с пандемией COVID-19 требует не только профилактики с помощью вакцин, но и лечения тех, кто вирусом уже заразился.

Учитывая способ мутации коронавируса и длительное глобальное влияние COVID-19, вероятно, что доступ к терапевтическим средствам будет важным, как сейчас, так и после пандемии,

– заявил Долстен.

Как происходит исследование

Этот препарат проходит первую фазу исследований, его начали тестировать на здоровых людях в США. Отмечается, что этот клинический кандидат PF-07321332 продемонстрировал мощную противовирусную активность против SARS-CoV-2, а также активность против других коронавирусов. Это указывает на потенциал для использования при лечении COVID-19.

Как действует препарат

В случае, если исследования пройдут успешно, препарат можно будет применять на ранних стадиях болезни, чтобы тот заблокировал размножение коронавируса. PF-07321332 – это ингибитор протеазы, который предотвращает размножение вируса в клетках.

В Pfizer объяснили, что ингибиторы протеазы уже используют для таких вирусных инфекций, как ВИЧ или гепатит С. Также в компании добавили, что работают над разработкой препарата от коронавируса в виде инъекций.