Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-19 на людях

Американская компания Pfizer заявила о начале тестирования перорального противовирусного препарата для профилактики коронавируса. Следующая фаза испытаний уже началась.

Исследовать будут препарат PF-07321332 на людях. Об этом в компании объявили в понедельник, 27 сентября.

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По данным компании, результаты клинического испытания первой фазы показали, что PF-07321332 безопасен и хорошо переносится.

Что известно о новой фазе испытаний

Испытание фазы 2/3 является частью глобальной программы клинических исследований.

В нем примут участие 2 660 совершеннолетних людей.

Все они живут вместе с человеком с подтвержденным SARS-CoV-2.

Участников разделят на 2 группы: одним будут давать препарат PF-07321332, другим плацебо дважды в день в течение 5 или 10 дней. Вместе с тем, компания не назвала страну, в которой проводит исследования.

Основная– оценить безопасность и эффективность для предотвращения подтвержденного коронавируса и его симптомов до 14 дня.

В условиях испытания этого препарата лекарства будут тестировать в сочетании с небольшой дозой ритонавира – более старого препарата, который медики широко используют для комбинированного лечения вирусных инфекций.

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"В случае успеха мы считаем, что эта терапия может помочь остановить вирус на ранней стадии – еще до того, как у него появится возможность широко распространиться", – сказал президент научно-исследовательских и медицинских исследований компании Pfizer доктор Микаэль Дольстен.

Pfizer и ее конкуренты, в частности американская компания Merck&Co и швейцарская Roche Holding соревнуются за разработку первых противовирусных таблеток от коронавируса.