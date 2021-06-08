Pfizer начнет крупное исследование по тестированию COVID-вакцины на детях до 12 лет

Компания Pfizer сообщила во вторник, 8 июня, о том, что начнет крупное исследование для проверки действия вакцины против COVID-19 у детей до 12 лет.

В исследовании примут участие около 4,5 тысячи детей в более чем 90 клинических пунктах в США, Финляндии, Польше и Испании.

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По состоянию на начало июня 2021 года, вакцину Pfizer разрешено применять детям с 12 лет в Европе, США и Канаде.

Компания заявила, что выбрала дозу 10 микрограммов для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 3 микрограмма для младенцев в возрастной группе от 6 месяцев до пяти.

Около 7 миллионов подростков получили по крайней мере одну дозу вакцины в США, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Также ученые В США и других странах изучают возможность связи между воспалением сердца и вакцинами к мРНК, особенно у молодых мужчин. На прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля заявило, что выявило незначительное количество случаев миокардита, наблюдавшихся преимущественно у молодых мужчин, получавших там вакцину Pfizer.

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал