Вакцина Pfizer/BioNTech может гарантировать эффективность иммунизации до 95%, если вторая инъекция будет сделана не позже чем за 3 недели после первой.

Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований Национальной академии медицины Франции. Специалисты также составили список условий, которых должны придерживаться государства, которые начинают вакцинацию населения.

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Что предшествовало исследованию

Предварительно ученые раскритиковали решение правительства Франции, по которому в рамках стратегии вакцинации против COVID-19 вторую инъекцию планировали делать в период до 6 месяцев. Это касается, в частности, одной из сертифицированных в стране вакцин Pfizer/BioNTech.

Почему не стоит затягивать со второй дозой

Национальная академия медицины сделала вывод, что эта вакцина будет гарантировать заявленную производителем эффективность до 95%, если в рамках проведения 2 инъекций, в случае, если вторую прививку будут делать в период не позднее 3-х недель после первой.

Национальная медицинская академия рекомендовала: