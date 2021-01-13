В Pfizer назвали условие эффективности их вакцины
Вакцина Pfizer/BioNTech может гарантировать эффективность иммунизации до 95%, если вторая инъекция будет сделана не позже чем за 3 недели после первой.
Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований Национальной академии медицины Франции. Специалисты также составили список условий, которых должны придерживаться государства, которые начинают вакцинацию населения.
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Что предшествовало исследованию
Предварительно ученые раскритиковали решение правительства Франции, по которому в рамках стратегии вакцинации против COVID-19 вторую инъекцию планировали делать в период до 6 месяцев. Это касается, в частности, одной из сертифицированных в стране вакцин Pfizer/BioNTech.
Почему не стоит затягивать со второй дозой
Национальная академия медицины сделала вывод, что эта вакцина будет гарантировать заявленную производителем эффективность до 95%, если в рамках проведения 2 инъекций, в случае, если вторую прививку будут делать в период не позднее 3-х недель после первой.
Национальная медицинская академия рекомендовала:
- Придерживаться графика вакцинации, установленного производителем (21 день для Pfizer/BioNTech, 28 дней для Moderna);
- Отложить введение второй дозы только при критических обстоятельствах (отсутствие доз), но не дольше, чем на 3 недели;
- Зарезервировать необходимое количество доз вакцины для людей в возрасте до 50 лет;
- Усилить карантинные меры, чтобы любое вакцинированное лицо избегало заражения перед введением второй дозы.
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