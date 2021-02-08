Американская компания Pfizer намерена вдвое сократить время, необходимое для производства вакцины против коронавируса COVID-19. Это поможет ускорить процесс вакцинации.

Чтобы изготовить партию препарата, пока компании нужно 110 дней. Сейчас там работают над тем, чтобы сократить этот срок до 60 дней.

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США ускоряют темпы вакцинации, поэтому уменьшение времени на производство вакцин может помочь устранить пробелы, вызванные нехваткой препарата.

По словам Роберта ван Ексана, президента консалтинговой фирмы по производству вакцин, увеличение производительности не является неожиданным. Только с начала 2021 года объемы удалось удвоить.

Никто никогда не делал вакцины мРНК в таком масштабе. Производители учатся в процессе производства. Спорю, что каждый день они сталкиваются с проблемами и ежедневно их решают,

– подчеркнул он.

Помимо этого, компания также планирует нарастить производственные мощности, добавив новые линии на своих заводах. Сейчас препарат производят поэтапно в Миссури, Массачусетсе и Мичигане.

Вакцина от Pfizer в Украине: коротко

Первую партию вакцин производства Pfizer-BioNTech Украина получит в феврале. Речь идет о 117 тысячах доз в рамках инициативы COVAX.

Поскольку хранить ее нужно при низкой температуре, будут поставлять препарат в специальных боксах, которые смогут это обеспечить.

Прежде всего намерены вакцинировать медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом COVID-19.

Информация: 24 канал, "Лекхим" и фейсбук Виктора Ляшка.

Вакцинация в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала