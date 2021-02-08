Американська компанія Pfizer має намір вдвічі скоротити час, необхідний для виробництва вакцини проти коронавірусу COVID-19. Це допоможе пришвидшити процес вакцинації.

Аби виготовити партію препарату, поки що компанії потрібно 110 днів. Зараз там працюють над тим, аби скоротити цей термін до близько 60 днів.

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США прискорюють темпи вакцинації, тож зменшення часу на виробництво вакцин може допомогти усунути прогалини, спричинені нестачею препарату.

За словами Роберта ван Ексана, президента консалтингової фірми з виробництва вакцин, збільшення продуктивності не є несподіваним. Лише від початку 2021 року обсяги вдалося подвоїти.

Ніхто ніколи не робив вакцини з мРНК у такому масштабі. Виробники вчаться у процесі виробництва. Б'юся об заклад, щодня вони стикаються з проблемами й щодня їх розв'язують,

– підкреслив він.

Крім цього, компанія також планує наростити виробничі потужності, додавши нові лінії на своїх заводах. Наразі препарат виробляють поетапно у Міссурі, Массачусетсі та Мічигані.

Вакцина від Pfizer в Україні: коротко

Першу партію вакцин виробництва Pfizer-BioNTech Україна отримає в лютому. Мовиться про 117 тисяч доз у рамках ініціативи COVAX.

Оскільки зберігати її потрібно при низькій температурі, поставлятимуть препарат у спеціальних боксах, які зможуть це забезпечити.

Насамперед мають намір вакцинувати медичних працівників, які лікують пацієнтів з коронавірусом COVID-19.

Інформація з: 24 канал, "Лекхім" та фейсбуку Віктора Ляшка.



Вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу