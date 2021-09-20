Такие предварительные результаты исследования обнародовала компания в понедельник, 20 сентября. В настоящее время вакцина доступна для людей в возрасте от 12 лет и старше.
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Исследование эффективности вакцины для детей
- В исследовании участвовали 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет.
- Вакцинация включала две прививки с перерывом в 21 день.
- Доза вакцины для детских прививок составляла 10 микрограммов, или треть дозы для взрослых.
Побочные эффекты
Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были почти идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.
Среди побочных эффектов можно отметить:
- усталость;
- головная боль;
- боль в мышцах;
- озноб;
- лихорадку;
- тошноту.
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Поэтому Pfizer планирует в скором времени подать документы на утверждение вакцины для детей Федеральной администрацией США по контролю над продуктами и лекарствами (FDA). Обозреватели отмечают, что процедура утверждения может длиться несколько месяцев.
"Мы стремимся расширить защиту, который обеспечивается вакциной, на это младшее населения, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Дельта и существенную угрозу, которую он представляет для детей", – заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла