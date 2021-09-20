Такие предварительные результаты исследования обнародовала компания в понедельник, 20 сентября. В настоящее время вакцина доступна для людей в возрасте от 12 лет и старше.

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Исследование эффективности вакцины для детей

В исследовании участвовали 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцинация включала две прививки с перерывом в 21 день.

Доза вакцины для детских прививок составляла 10 микрограммов, или треть дозы для взрослых.

Побочные эффекты

Отмечается, что иммунный ответ и побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет были почти идентичны тем, что наблюдались во время исследований над людьми в возрасте от 16 до 25 лет.

Среди побочных эффектов можно отметить:

усталость;

головная боль;

боль в мышцах;

озноб;

лихорадку;

тошноту.

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Поэтому Pfizer планирует в скором времени подать документы на утверждение вакцины для детей Федеральной администрацией США по контролю над продуктами и лекарствами (FDA). Обозреватели отмечают, что процедура утверждения может длиться несколько месяцев.

"Мы стремимся расширить защиту, который обеспечивается вакциной, на это младшее населения, при условии получения разрешения регулирующих органов, особенно в связи с тем, что мы отслеживаем распространение варианта Дельта и существенную угрозу, которую он представляет для детей", – заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла

Внимание! В целом считается, что у детей COVID-19 имеет более легкое течение. Однако для новорожденных и детей раннего возраста болезнь является более опасной. О причинах осложненной болезни у детей – читайте в материале.