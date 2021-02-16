Украина получила документы от компании Pfizer, необходимые для регистрации их вакцины против коронавируса в стране. Разрешительные процедуры планируют провести в течение следующих нескольких дней.

Об этом во время пресс-конференции, организованной Американо-Украинским Деловым советом, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

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Максим Степанов “Я получил сообщение, что Pfizer пошла на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer”.

Министр пояснил, что после регистрации вакцины в Украине препарат могут ввозить на территорию государства официально. В том числе и коммерческие компании. Степанов заверил, что "никаких препятствий для этого не будет".

Глава Минздрава также добавил, что все вакцины, которые зарегистрированы на территории Украины, безопасны.

К слову, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине есть 3 компании, которые способны обеспечить условия для хранения вакцины от Pfizer. Но их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Минздрава, этого хватит для соблюдения цикличности использования и завоза новых партий.

Вакцинация в Украине: что известно

В стране будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов.

В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech. Препарат получат медики, находящиеся на передовой в борьбе с коронавирусом.

До конца февраля в Украине планируют вакцинировать 500 тысяч украинцев.

Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала