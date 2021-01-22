Компания Pfizer обязалась поставить до 40 миллионов доз вакцины против COVID-19 в бедные страны и страны со средним уровнем дохода. Этого хватит для вакцинации всего 20 миллионов человек.

Это договоренность с ВОЗ. Вакцины в бедные страны и страны со средним уровнем дохода будут поступать в рамках глобальной программы вакцинации COVAX. Об этом сообщает MedicalXpress.

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40 миллионов доз вакцин должны быть доставлены в течение 2021 года, начиная с конца марта.

Обязательства перед ВОЗ, провозглашенные на виртуальной пресс-конференции, являются важными. Поскольку Pfizer и BioNTech получили от FDA первое разрешение на распространение вакцины еще в середине декабря. Это значительно облегчает международным группам здравоохранения и бедным странам получить срочное разрешение на экстренное использование.

До настоящего времени Pfizer Inc. не обязывалась предоставлять свою вакцину против COVID-19 бедным странам. Но на этой неделе генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал производителей препаратов за то, что те обеспечивают вакцинами преимущественно состоятельные страны, чтобы получить прибыль.

Мы разделяем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ, как и остальной мир. Это приблизит нас еще на шаг к прекращению этой глобальной пандемии,

– заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Представители Pfizer и BioNTech добавили, что помогут системам здравоохранения справиться с вакциной, которая требует соблюдения строгих правил хранения.

Почему для COVAX этого недостаточно:

40 миллионов доз для вакцины, которая требует 2 прививок – это крошечная частица того, что нужно для COVAX. Ведь в рамках программы необходимо вакцинировать миллиарды людей в 92 странах с низким и средним уровнем дохода.

Ранее COVAX обеспечил доступ к почти 2 миллиардов доз вакцин от 5 других производителей вакцин, а также дополнительные возможности на еще 1 миллиард доз.

К слову, поставка вакцин в рамках COVAX в Украину должна начаться в феврале-марте 2021 года.