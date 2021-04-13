Pfizer приедет в Украину на этой неделе, – Степанов
Сейчас в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что следующая на очереди – Pfizer-BioNTech.
Источник:24 канал
Министр здравоохранения рассказал, что Pfizer приедет в Украину "в ближайшие дни". Поставка должна состоятся в рамках механизма глобального распределения вакцин COVAX.
К теме Ситуация начала стабилизироваться, – Степанов сообщил о пике третьей волны COVID-19 в Украине
Максим Степанов
"Следующую партию вакцин, которую мы ожидаем в ближайшие дни, если сказать точнее, то уже на этой неделе – вакцина компании Pfizer".
COVAX подтвердило Украине поставки 8 миллионов доз вакцин. Министр рассказал, что в рамках программы уже на этой неделе в Украину поступит 177 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech. Ее планируют использовать в домах-интернатах и в домах престарелых.
Также Степанов заявил, что за 2021 год Минздрав планирует вакцинировать не менее 50% населения Украины. Хотя признается, что есть проблема с поставками препаратов.
Максим Степанов
"Мы поставили себе целью в 2021 году защитить не менее 50% граждан. А лучше 70% граждан. То есть сделать прививку именно для такой категории граждан, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет. Я точно знаю, что нам это по силам и мы это сделаем .
Министр заявил, что медицинская система Украины полностью готова к такой вакцинальной кампании. Единственная проблема – поставка вакцин. По состоянию на апрель 2021 года в Украине законтрактовано 32 миллиона доз вакцин против коронавируса.
Вакцины каких производителей используют и будут использовать в Украине:
- 10 миллионов доз вакцины от компании Pfizer – поставка в течение года;
- 10 миллионов доз вакцины Novavax – поставка которой начнется в июле 2021 года;
- 3 миллиона доз вакцины Covishield (AstraZeneca) – 500 тысяч уже почти использовали, еще 1,5 миллиона доз поставят в течение апреля-мая;
- 2 миллиона доз вакцины от компании Sinovac (CoronaVac) – 215 тысяч доз уже прибыли в Украину, использование препарата началось 13 апреля;
- 8 миллионов доз вакцины по глобальному механизму COVAX (различные производители).
Поделиться новостью