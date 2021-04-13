Сейчас в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что следующая на очереди – Pfizer-BioNTech.

Министр здравоохранения рассказал, что Pfizer приедет в Украину "в ближайшие дни". Поставка должна состоятся в рамках механизма глобального распределения вакцин COVAX.

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Максим Степанов "Следующую партию вакцин, которую мы ожидаем в ближайшие дни, если сказать точнее, то уже на этой неделе – вакцина компании Pfizer".

COVAX подтвердило Украине поставки 8 миллионов доз вакцин. Министр рассказал, что в рамках программы уже на этой неделе в Украину поступит 177 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech. Ее планируют использовать в домах-интернатах и в домах престарелых.

Также Степанов заявил, что за 2021 год Минздрав планирует вакцинировать не менее 50% населения Украины. Хотя признается, что есть проблема с поставками препаратов.

Максим Степанов "Мы поставили себе целью в 2021 году защитить не менее 50% граждан. А лучше 70% граждан. То есть сделать прививку именно для такой категории граждан, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет. Я точно знаю, что нам это по силам и мы это сделаем .

Министр заявил, что медицинская система Украины полностью готова к такой вакцинальной кампании. Единственная проблема – поставка вакцин. По состоянию на апрель 2021 года в Украине законтрактовано 32 миллиона доз вакцин против коронавируса.

Вакцины каких производителей используют и будут использовать в Украине: