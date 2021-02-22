Компании Pfizer и BioNTech объявили, что приглашают беременных женщин получить прививку против коронавируса для проведения клинических исследований препарата.

Разработчики вакцины планируют привлечь к участию около 4 тысяч беременных женщин со всего мира. Исследование должно завершиться до января 2023 года.

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Почему это важно

Исследования показывают, что без вакцинации беременные женщины сталкиваются с более высоким риском госпитализации и смерти от COVID-19.

Одно исследование показало, что уровень смертности в результате COVID-19 среди беременных женщин в 13 раз выше, чем в других пациенток такого же возраста.

Я настоятельно рекомендую иммунизировать всех беременных женщин, от начального выявления беременности до срока,

– заявил Боб Лахита, профессор медицины Нью-Йоркского медицинского колледжа.

Он добавил, что в ходе исследования на животных не выявили доказательств того, что вакцина каким-то образом влияет на плаценту, плод или беременность. Зато риски коронавируса при беременности бесспорны.

Теперь, когда мы видим успешное первичное внедрение кампаний вакцины BNT162b2 по всему миру, пора сделать следующий шаг и расширить нашу клиническую программу на другие уязвимые группы населения, такие как беременные женщины, чтобы потенциально защитить как и их самих, так и будущие поколения,

– заявил главный медицинский директор BioNTech Озлем Тюречи.

В Pfizer также добавили, что в ближайшие месяцы планируют начать испытания вакцины на детях младшего возраста. Также запланированы исследования оценки вакцины на людях с ослабленной иммунной системой.