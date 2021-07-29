Третья доза Pfizer

Так, в Pfizer заявляют, что введение третьей дозы вакцины через 6 месяцев после второй помогает сформировать в 5 раз больше антител в организме у людей 18 – 55 лет.

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А также в 11 раз больше антител у людей 65 – 85 лет.

Кроме того, в компании уверяют, что после третьей дозы вакцины вероятность нейтрализации штамма коронавируса Дельта может вырасти аж до 100 раз, если сравнить со второй дозой. Она якобы значительно усиливает эффект препарата.

Однако эти данные еще не прошли рецензирование и не опубликованы в научных изданиях, поэтому пока это лишь заявление самих производителей.

На фоне этого Pfizer также повысила прогноз продаж своей вакцины COVID-19 на 29% – до 33,5 миллиардов долларов.

Раньше. Администрация президента США Джо Байдена заявила, что рассматривает ряд мер по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, возможность третьей дозы вакцины некоторым группам населения. Министерство здравоохранения Украины может также принять такое решение после результатов международных исследований.

Компания Pfizer планирует подать заявление на экстренное применение третьей дозы своего препарата уже в августе 2021 года.

Что говорят в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения ранее призвали состоятельные страны не начинать вакцинацию третьими дозами препаратов против коронавируса, пока бедные страны не имеют доступа к ним.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отмечал, что "пропасть в поставке вакцин между бедными и богатыми странами является несправедливой".