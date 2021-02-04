Представитель Pfizer заверила, что "никакого вакцинного нацизма не существует". Она заявила, что компания подписывала соглашения в порядке очереди.

Источник: European Business Association Ukraine

Во время онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины" 4 февраля генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык рассказала, почему компания до сих пор не подписала соглашение с Украиной.

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Цилык рассказала, что очередь за Pfizer – огромная. И многие страны заключили соглашения о поставках препарата еще в июне-июле, до начала второй стадии клинических испытаний.

Она добавила, что Украине это также нужно было делать раньше.

Это надо было чуть быстрее делать. Но мы делаем очень сильные усилия, чтобы эта вакцина была в Украине. Я могу сказать только то, что сейчас проходят переговоры и контрактация. Надежда есть и шансы хорошие,

– заявила она.

Она также добавила, что компания не может начать очень детальную коммуникацию, поскольку препарат еще даже не зарегистрирован в Украине.

Вакцина Pfizer в Украине: что известно

В феврале в Украину поступит 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Вакцина против коронавируса от Pfizer-BioNTech будет поставляться в Украину в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру, а именно -70°C и ниже.

Препарат сразу распределят для вакцинации работников больниц, в которых оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Вакцинация в стране, скорее всего, стартует 15 февраля.

Украина может обратиться в COVAX, чтобы получать дополнительную партию Pfizer, но это уже будет следующая поставка – не раньше середины апреля.

Информация взята из: 24 канал, European Business Association Ukraine, "Прямий" и фейсбука Виктора Ляшко.​



План вакцинации украинцев / источник​: Минздрав / Инфографика 24 канала