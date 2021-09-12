BioNTech работает над защитой для детей

Учредители компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи анонсировали, что в ближайшие несколько недель объявят результаты эффективности и безопасности вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Разработчики уже подали заявку на утверждение вакцины для этой возрастной группы.

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Ученые разработали вакцину для младенцев

В планах – подготовка вакцины для детей в возрасте от шести месяцев. В то же время в BioNTech отмечают, что не знают, когда может начаться общая вакцинация детей, ведь для этого нужно решение государственных медицинских регуляторов.

К слову, вакцину Pfizer в мае одобрили регуляторы в США и ЕС для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, в конце июля в Израиле разрешили прививку вакциной Pfizer детей в возрасте от 5 лет.

Мы уже готовимся к производству. Вакцина та же, но в меньшей дозе,

– рассказали ученые.

Moderna также анонсировала вакцину для детей

Источник: CNBC

Фармацевтическая компания Moderna заявила о завершении испытаний COVID-вакцины для детей.

Там планируют представить на рынке вакцину для детей в возрасте от 6 до 11 лет в ближайшее время, а также испытывают вакцину для младенцев в возрасте от 6 месяцев.

Когда вакцины будут на рынке: что говорят регуляторы

По требованию федеральных регуляторов два производителя вакцин против коронавируса расширяют масштабы своих клинических испытаний для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Это нужно для выявления редких побочных эффектов, в частности проблем с воспалением сердца, которые оказались у вакцинированных людей моложе 30 лет.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами сообщила Pfizer-BioNTech и Moderna о том, что объем их педиатрических исследований, как это изначально предполагалось, был недостаточным для выявления редких побочных эффектов.

О каких побочных реакциях речь? Миокардит, воспаление сердечной мышцы, перикардит, воспаление слизистой оболочки сердца – крайне редкие побочные реакции.

Поэтому регуляторы должны будут сбалансировать потенциальные побочные эффекты вакцинации против коронавируса среди детей.

Важно! Члены консультативного комитета CDC резюмировали, что польза от прививок для людей старше 12 лет значительно превышает риски, включая проблемы с сердцем.

Известно, что регулятор призвал фармкомпании включить в исследование 3 тысячи детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Так, пресс-секретарь компании Moderna Рэй Джордан подтвердил, что компания планирует расширить испытание, "чтобы зарегистрировать большую базу данных по безопасности, что увеличивает вероятность обнаружения более редких событий", и ожидает одобрения запроса в конце этого года или в начале следующего.

Pfizer в этом вопросе продвинулись дальше, ожидать одобрения FDA на расширение экстренной авторизации вакцины там могут до конца сентября.

Просмотр всех данных о безопасности и эффективности, вероятно, займет у регуляторов по меньшей мере несколько недель.