BioNTech работает над защитой для детей
Учредители компании BioNTech Угур Шахин и Озлем Тюреджи анонсировали, что в ближайшие несколько недель объявят результаты эффективности и безопасности вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Разработчики уже подали заявку на утверждение вакцины для этой возрастной группы.
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Ученые разработали вакцину для младенцев
В планах – подготовка вакцины для детей в возрасте от шести месяцев. В то же время в BioNTech отмечают, что не знают, когда может начаться общая вакцинация детей, ведь для этого нужно решение государственных медицинских регуляторов.
К слову, вакцину Pfizer в мае одобрили регуляторы в США и ЕС для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Кроме того, в конце июля в Израиле разрешили прививку вакциной Pfizer детей в возрасте от 5 лет.
Мы уже готовимся к производству. Вакцина та же, но в меньшей дозе,
– рассказали ученые.
Moderna также анонсировала вакцину для детей
Источник: CNBC
Фармацевтическая компания Moderna заявила о завершении испытаний COVID-вакцины для детей.
Там планируют представить на рынке вакцину для детей в возрасте от 6 до 11 лет в ближайшее время, а также испытывают вакцину для младенцев в возрасте от 6 месяцев.
Когда вакцины будут на рынке: что говорят регуляторы
По требованию федеральных регуляторов два производителя вакцин против коронавируса расширяют масштабы своих клинических испытаний для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Это нужно для выявления редких побочных эффектов, в частности проблем с воспалением сердца, которые оказались у вакцинированных людей моложе 30 лет.
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами сообщила Pfizer-BioNTech и Moderna о том, что объем их педиатрических исследований, как это изначально предполагалось, был недостаточным для выявления редких побочных эффектов.
О каких побочных реакциях речь?Миокардит, воспаление сердечной мышцы, перикардит, воспаление слизистой оболочки сердца – крайне редкие побочные реакции.
Поэтому регуляторы должны будут сбалансировать потенциальные побочные эффекты вакцинации против коронавируса среди детей.
Известно, что регулятор призвал фармкомпании включить в исследование 3 тысячи детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Так, пресс-секретарь компании Moderna Рэй Джордан подтвердил, что компания планирует расширить испытание, "чтобы зарегистрировать большую базу данных по безопасности, что увеличивает вероятность обнаружения более редких событий", и ожидает одобрения запроса в конце этого года или в начале следующего.
Pfizer в этом вопросе продвинулись дальше, ожидать одобрения FDA на расширение экстренной авторизации вакцины там могут до конца сентября.
Просмотр всех данных о безопасности и эффективности, вероятно, займет у регуляторов по меньшей мере несколько недель.