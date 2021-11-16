Pfizer разрешил производить лекарства другим компаниям

Соглашение позволит облегчить дополнительное производство и распространение этого препарата, пока они ожидают разрешения на использование от местных органов. Квалифицированные производители лекарств во всем мире смогут обеспечить новым препаратом 95 стран.

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Сделка строится на комплексной стратегии Pfizer, направленной на равный доступ к вакцин и лекарств против COVID-19 для всех людей, особенно для тех, кто живет в самых бедных частях мира,

– говорится на сайте компании.

Что предусматривает соглашение о производстве лекарств Pfizer в других странах

Соглашение исключает крупные страны, пострадавшие от разрушительных вспышек коронавируса. Например, пока бразильская фармацевтическая компания не получит лицензию на производство таблеток для экспорта в другие страны, лекарства будут использоваться только внутри страны.

Эксперты заявили, что тот факт, что сделка была заключена еще до того, как таблетки Pfizer получили разрешение на использование в большинстве странах, может ускорить победу над пандемией.

Согласно условиям соглашения, Pfizer не будет получать прибыль за продажи в странах с низким уровнем дохода. Но откажется от него пока в стране, где происходит продажа, есть чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Что известно о таблетках против коронавируса от Pfizer

Источник: Pfizer