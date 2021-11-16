Pfizer разрешил другим компаниям выпускать свои таблетки против коронавируса
Источник:The New York Times
Американская компания Pfizer подписала соглашение с патентным пулом лекарственных средств, которое позволит другим фармацевтическим предприятиям производить их экспериментальные лекарства против коронавирусной инфекции COVID-19.
Pfizer разрешил производить лекарства другим компаниям
Соглашение позволит облегчить дополнительное производство и распространение этого препарата, пока они ожидают разрешения на использование от местных органов. Квалифицированные производители лекарств во всем мире смогут обеспечить новым препаратом 95 стран.
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Сделка строится на комплексной стратегии Pfizer, направленной на равный доступ к вакцин и лекарств против COVID-19 для всех людей, особенно для тех, кто живет в самых бедных частях мира,
– говорится на сайте компании.
Что предусматривает соглашение о производстве лекарств Pfizer в других странах
Соглашение исключает крупные страны, пострадавшие от разрушительных вспышек коронавируса. Например, пока бразильская фармацевтическая компания не получит лицензию на производство таблеток для экспорта в другие страны, лекарства будут использоваться только внутри страны.
Эксперты заявили, что тот факт, что сделка была заключена еще до того, как таблетки Pfizer получили разрешение на использование в большинстве странах, может ускорить победу над пандемией.
Согласно условиям соглашения, Pfizer не будет получать прибыль за продажи в странах с низким уровнем дохода. Но откажется от него пока в стране, где происходит продажа, есть чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.
Что известно о таблетках против коронавируса от Pfizer
Источник: Pfizer
- Разработка перорального препарата Paxlovid велась в лабораториях Pfizer 1,5 года.
- Лекарства предназначены для амбулаторного лечения с первого дня появления симптомов. Предположительно, пациентам будет рекомендовано прием трех таблеток дважды в день.
- Эффективность снижения риска госпитализации и смертности составляла 89%.
- Также он оказался абсолютно безопасным – нежелательные явления, связанные с лечением, были сопоставимы между Paxlovid и плацебо.
- Сейчас во многих странах начали ускоренную процедуру регистрации этого препарата для лечения коронавірусної инфекции.