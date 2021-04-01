Pfizer снизили эффективность вакцины, но препарат защищает от "южноафриканского" штамма
Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против коронавируса эффективна примерно на 91% и защищает от штамма коронавирус из ЮАР. Об этом свидетельствуют обновленные данные испытаний.
Источник:CNBC
Кроме этого, представители компаний заявили, что препарат был на 100% эффективен в профилактике заболеваний среди участников испытания в Южной Африке, где доминирует новый вариант под названием B1351. Но количество добровольцев было относительно небольшым – 800.
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В ноябре Pfizer-BioNTech сообщали, что уровень эффективности препарата составляет 95%. Тогда в исследованиях приняли участие 44 000 человека. Зато сейчас компании заявили о 91,3% эффективности. Эффективность упала из-за того, что миром распространились новые мутации SARS-CoV-2.
Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла добавил, что обновленные результаты, содержащие данные о еще более 1 000 человек, позволяют вакцине претендовать на полное одобрение регулирующих органов США.
Заметим, что по состоянию на 1 апреля вакцина разрешена Pfizer-BioNTech Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в экстренных случаях.
Данные испытаний предоставляют первые клинические результаты, которые свидетельствуют о том, что вакцина может эффективно защищать от циркулирующих в настоящее время вариантов, что является критическим фактором для достижения коллективного иммунитета и прекращения этой пандемии для мирового населения,
– заявил исполнительный директор BioNTech Угур Сахин.
Накануне разработчики заявили, что вакцина безопасна и эффективна для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Опасные штаммы коронавируса SARS-CoV-2
- В настоящее время мутация коронавируса D614G является доминантной. Ее зафиксировали еще в начале 2020 года и с тех пор она распространилась по всему миру. Ученые считают, что она сделала коронавирус в 8 раз заразнее.
- Зато "британский" штамм коронавируса N501Y, по предварительным данным, на 64% смертельнее других штаммов COVID-19.
- Также есть предостережение относительно южноафриканского штамма. Хоть он и не является смертельнее оригинального штамма, он на 50% заразнее. Ученые также опасаются, что он может иметь устойчивость к антителам. Если это действительно так, то в случае распространения этого штамма повышается риск возникновения повторных инфекций.
- Стоит заметить, что большинство обнаруженных мутаций коронавируса незначительные и не представляют опасности.
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