Компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина против коронавируса эффективна примерно на 91% и защищает от штамма коронавирус из ЮАР. Об этом свидетельствуют обновленные данные испытаний.

Кроме этого, представители компаний заявили, что препарат был на 100% эффективен в профилактике заболеваний среди участников испытания в Южной Африке, где доминирует новый вариант под названием B1351. Но количество добровольцев было относительно небольшым – 800.

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В ноябре Pfizer-BioNTech сообщали, что уровень эффективности препарата составляет 95%. Тогда в исследованиях приняли участие 44 000 человека. Зато сейчас компании заявили о 91,3% эффективности. Эффективность упала из-за того, что миром распространились новые мутации SARS-CoV-2.

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла добавил, что обновленные результаты, содержащие данные о еще более 1 000 человек, позволяют вакцине претендовать на полное одобрение регулирующих органов США.

Заметим, что по состоянию на 1 апреля вакцина разрешена Pfizer-BioNTech Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в экстренных случаях.

Данные испытаний предоставляют первые клинические результаты, которые свидетельствуют о том, что вакцина может эффективно защищать от циркулирующих в настоящее время вариантов, что является критическим фактором для достижения коллективного иммунитета и прекращения этой пандемии для мирового населения,

– заявил исполнительный директор BioNTech Угур Сахин.

Накануне разработчики заявили, что вакцина безопасна и эффективна для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

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