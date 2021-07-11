Бустерная доза вакцины
Предварительно компания опубликовала отчет об эффективности введения третьей дозы – титры антител вследствие ревакцинации растут в 5–10 раз после первых двух уколов.
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СМИ пишут, что Pfizer проведет брифинг с американскими чиновниками от здравоохранения, чтобы объявить о нужности этой бустерной прививки.
В нем, по словам собеседников издания, примет участие в том числе директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Рекомендация касается защиты против мутированных версий коронавируса, в частности дельты. Израильские ученые опубликовали данные о том, что сейчас имеющиеся вакцины не дают максимальной защиты, как от первоначального варианта COVID-19.