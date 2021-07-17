Pfizer или CoronaVac: новое исследование показало уровень антител обоих вакцин

В Гонконге опубликовали результаты нового исследования эффективности вакцин против коронавируса. Ученые изучали иммунный ответ у людей, которых вакцинировали двумя препаратами Pfizer и CoronaVac.

Вакцины формировали разное количество антител

Оказалось, те, кто получил Pfizer, имеют в среднем в 10 раз больше антител, чем вакцинированные CoronaVac. Текст исследования опубликовали в медицинском издании The Lancet.

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В то же время ученые отметили, что несмотря на это обычно большее количество антител означает лучшую защиту от коронавируса в краткосрочной перспективе, до сих пор неизвестно, как эти показатели коррелируют с общей защитой и эффективностью вакцин, ведь существует также иммунитет на клеточном уровне.

Детали исследования

Исследования проводились с участием почти 1,5 тысячи медиков Гонконга. У них брали образцы крови и оценивали среднюю защиту.

У тех, кто получил Pfizer : уровень антител существенно вырос после первой дозы, а затем и после второй.

: уровень антител существенно вырос после первой дозы, а затем и после второй. У вакцинированных CoronaVac зафиксировано достаточно низкое количество антител после первой дозы и умеренное после второй.

Даже минимальная защита лучше, чем ее отсутствие

В среднем количество антител у вакцинированных Pfizer было в 10 раз больше, чем у тех, кого прививали CoronaVac.

В то же время исследователи отметили, что даже низкие и умеренные уровни антител все равно лучше, чем никаких.

Поэтому подчеркнули необходимость вакцинации – стоит вакцинироваться любым доступным препаратом, а не ждать конкретной вакцины.

К слову, в Украине проводят прививку тремя препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech. В Центрах массовой вакцинации в большинстве областей кроме препарата CoronaVac, появилась также вакцина от Pfizer.

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