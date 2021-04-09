Pfizer Украина получит в апреле и мае, есть еще контракт с Novavax, – Степанов
Украина получит первые дозы вакцин по договору с Pfizer уже в мае. Перед этим поступят препараты этой же компании в рамках инициативы COVAX. Кроме этого, есть контракт на 10 миллионов доз с компанией Novavax.
Источник:24 канал
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Право на власть" на 1+1. Отвечая нардепу Артуру Герасимову, он предложил "спуститься на землю и посмотреть, что происходит в мире с поставками вакцин".
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Чиновник обратил внимание на то, что соответствующие контракты часто срываются. Ведь в мире не существует конкурентного рынка, компании-производители не всегда придерживаются поставок по конкретным датам.
"У нас были четкие даты, например, по AstraZeneca / Covishield. 1,5 миллиона доз должны были приехать до 31 марта. После этого правительство Индии, по сути, наложило полный запрет на ее экспорт", – отметил он.
Степанов высказался и касательно логистики для вакцины от Pfizer. По его словам, уже привлечены компании, которые будут занимать ее хранением на центральном складе и развозкой.
Pfizer в рамках COVAX
Министр пояснил, когда в Украине появятся первые 117 тысяч доз вакцины от Pfizer в рамках инициативы COVAX. По предварительной информации, они должны прибыть 14 – 15 апреля.
По его словам, их направят в специализированные дома-интернаты, то есть для людей пожилого возраста и социальных работников. "Никакой очереди из политиков точно не будет", – заверил Степанов.
Общая ситуация с вакцинами для украинцев
Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала такие контракты:
- на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax;
- на 2 миллиона доз – с AstraZeneka / CoviShield
- на 2 миллиона доз – по вакцины Sinovak
- на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.
Когда мы говорим о 3,9 миллиардах в 2020 году, то на эти деньги законтрактовали 14 миллионов доз вакцин,
– отметил Степанов.
"В бюджете мы давали запрос на 15,1 миллиарда гривен для вакцинации. Когда мы сейчас говорим о 6,5 миллиардов гривен, которые нужны дополнительно, то они будут найдены", – заверил он.
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