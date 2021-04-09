Украина получит первые дозы вакцин по договору с Pfizer уже в мае. Перед этим поступят препараты этой же компании в рамках инициативы COVAX. Кроме этого, есть контракт на 10 миллионов доз с компанией Novavax.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "Право на власть" на 1+1. Отвечая нардепу Артуру Герасимову, он предложил "спуститься на землю и посмотреть, что происходит в мире с поставками вакцин".

Обратите внимание Степанов прогнозирует до 30 тысяч больных в сутки в Украине в ближайшее время

Чиновник обратил внимание на то, что соответствующие контракты часто срываются. Ведь в мире не существует конкурентного рынка, компании-производители не всегда придерживаются поставок по конкретным датам.

"У нас были четкие даты, например, по AstraZeneca / Covishield. 1,5 миллиона доз должны были приехать до 31 марта. После этого правительство Индии, по сути, наложило полный запрет на ее экспорт", – отметил он.

Справка. 25 марта Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки. Все – из-за нехватки препарата на внутреннем рынке.

Степанов высказался и касательно логистики для вакцины от Pfizer. По его словам, уже привлечены компании, которые будут занимать ее хранением на центральном складе и развозкой.

Pfizer в рамках COVAX

Министр пояснил, когда в Украине появятся первые 117 тысяч доз вакцины от Pfizer в рамках инициативы COVAX. По предварительной информации, они должны прибыть 14 – 15 апреля.

По его словам, их направят в специализированные дома-интернаты, то есть для людей пожилого возраста и социальных работников. "Никакой очереди из политиков точно не будет", – заверил Степанов.

Общая ситуация с вакцинами для украинцев

Глава Министерства здравоохранения отметил, что сейчас Украина подписала такие контракты:

на 10 миллионов доз – с компанией NovaVax;

на 2 миллиона доз – с AstraZeneka / CoviShield

на 2 миллиона доз – по вакцины Sinovak

на 10 миллионов доз – с компанией Pfizer.

Когда мы говорим о 3,9 миллиардах в 2020 году, то на эти деньги законтрактовали 14 миллионов доз вакцин,

– отметил Степанов.

"В бюджете мы давали запрос на 15,1 миллиарда гривен для вакцинации. Когда мы сейчас говорим о 6,5 миллиардов гривен, которые нужны дополнительно, то они будут найдены", – заверил он.

Справка. Минздрав просил на закупку вакцин более 15 миллиардов гривен, но получило 4 миллиарда с обещанием в случае необходимости оперативно дофинансировать закупки.