Виктория Сюмар вспомнила, что ранее в сети были опубликованы данные с сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о том, кого вакцинируют препаратом от Pfizer.

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Вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сегодня не врачам, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, не учителям, не группам риска. Ее дают представителям власти. Все происходит максимально просто, никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает машина, автомобиль, где происходит вакцинация,

– сообщила народный депутат.

Журналисты 24 канала пытаются получить комментарий Кабмина по этому поводу.

Сюмар отметила, что миллионы украинцев сидят дома уже более года (в частности пенсионеры, люди с тяжелыми болезнями, онкобольные, со сложными формами гипертонии или диабета) и боятся выйти из дома.

По ее словам, массовая вакцинация Pfizer сегодня происходит в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД.

"В это время украинские чиновники получают вторую дозу Pfizer. Для того, чтобы получить паспорта вакцинации и беспрепятственно путешествовать в Европейский Союз", – добавила Сюмар.