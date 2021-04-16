Pfizer в Украине: как будут транспортировать и хранить "капризную" вакцину
16 апреля в Украину доставили 117 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Мы получили ее в рамках механизма COVAX и это лишь первая партия.
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Виктор Ляшко рассказал, что прививка этим препаратом начнется уже 18 апреля в Киевской области. А с 19 апреля – по всей Украине.
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В первую очередь ею будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых. После этого – работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.
Вакцины будут развозить частями. При первой развозке в каждый регион отправят по 1 170 доз в вакцины. Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.
Виктор Ляшко заявил, что Украина обеспечивает соответствующий температурный режим. Перевозкой первых 117 тысяч доз вакцины от Pfizer будет заниматься частная логистическая компания ООО "Фармасофт". Ее выбрали с помощью открытого тендера проекта "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID).
Особенности транспортировки и хранения вакцины Pfizer в Украине
Путь транспортировки вакцины
- На центральном складе в Киеве вакцины будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, до региональных складов
- Оттуда логистическая компания еженедельно (а при необходимости чаще) будет доставлять партии вакцины в региональные склады в количестве и по графику, определенном Минздравом Украины.
- На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60 ° C.
- Из региональных складов партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад. Они будут складывать ее в термосумки или термоконтейнеры с температурным режимом от + 2°C до +8°C и выезжать в места проведения прививки.
- Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны убедиться, что зафиксировано время и дату разморозки вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента разморозки.
Сроки хранения
Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), который обеспечивает поддержание температуры меньше -60°C – до 30 дней с момента доставки. Но при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.
Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:
- при температуре от -60 °C до -80 °C – до 6 месяцев;
- при температуре от +2°C до +8°C – до 120 часов (5 суток);
- при температуре до + 25°C – до 2 часов.
Срок хранения вакцины после разведения при температуре от +2°C до +25°C – 6 часов.
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