16 апреля в Украину доставили 117 тысяч доз COVID-вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Мы получили ее в рамках механизма COVAX и это лишь первая партия.

Виктор Ляшко рассказал, что прививка этим препаратом начнется уже 18 апреля в Киевской области. А с 19 апреля – по всей Украине.

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В первую очередь ею будут вакцинировать персонал и жителей домов престарелых. После этого – работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Вакцины будут развозить частями. При первой развозке в каждый регион отправят по 1 170 доз в вакцины. Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C.

Виктор Ляшко заявил, что Украина обеспечивает соответствующий температурный режим. Перевозкой первых 117 тысяч доз вакцины от Pfizer будет заниматься частная логистическая компания ООО "Фармасофт". Ее выбрали с помощью открытого тендера проекта "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID).

Особенности транспортировки и хранения вакцины Pfizer в Украине

Путь транспортировки вакцины

На центральном складе в Киеве вакцины будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, до региональных складов

Оттуда логистическая компания еженедельно (а при необходимости чаще) будет доставлять партии вакцины в региональные склады в количестве и по графику, определенном Минздравом Украины.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60 ° C.

Из региональных складов партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад. Они будут складывать ее в термосумки или термоконтейнеры с температурным режимом от + 2°C до +8°C и выезжать в места проведения прививки.

Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны убедиться, что зафиксировано время и дату разморозки вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента разморозки.

Сроки хранения

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), который обеспечивает поддержание температуры меньше -60°C – до 30 дней с момента доставки. Но при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:

при температуре от -60 °C до -80 °C – до 6 месяцев;

при температуре от +2°C до +8°C – до 120 часов (5 суток);

при температуре до + 25°C – до 2 часов.

Срок хранения вакцины после разведения при температуре от +2°C до +25°C – 6 часов.