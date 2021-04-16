16 квітня в Україну доставили 117 тисяч доз COVID-вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty). Ми отримали її в рамках механізму COVAX і це лише перша партія.

Віктор Ляшко розповів, що щеплення цим препаратом розпочнеться вже 18 квітня у Київській області. А з 19 квітня – по всій Україні.

До теми В Україну прибула перша партія вакцин Pfizer: фото, відео

В першу чергу нею вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Після цього – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Вакцини розвозитимуть частинами. При першому розвезенні в кожен регіон відправлять по 1 170 доз у вакцини. Разом з вакцинами розвезуть розчин для їхнього розведення, шприци та коробки для безпечної утилізації медичних відходів.

Вакцина виробництва Pfizer-BioNTech повинна зберігатися та транспортуватися за температури в межах від -60 °C до -80 °C.

Віктор Ляшко заявив, що Україна забезпечує відповідний температурний режим. Перевезенням перших 117 тисяч доз вакцини від Pfizer займатиметься приватна логістична компанія ТОВ "Фармасофт". Її обрали за допомогою відкритого тендеру проєкту "Безпечні та доступні ліки" (SAFEMed, USAID).

Особливості транспортування та зберігання вакцини Pfizer в Україні

Шлях транспортування вакцини

На центральному складі у Києві вакцини зберігатимуться у морозильному обладнанні за температури від -60°C до -80°C, до регіональних складів Звідти логістична компанія щотижня (а за необхідності частіше) доставлятиме партії вакцини до регіональних складів у кількості й за графіком, визначеними МОЗ України. На обласних складах заморожені вакцини зберігатимуться в термоконтейнерах із сухим льодом, які забезпечують підтримання температури -60°C. З регіональних складів партії попередньо розмороженої вакцини забиратимуть працівники мобільних бригад. Вони складатимуть її у термосумки чи термоконтейнери з температурним режимом від +2°C до +8°C та виїжджатимуть у місця проведення щеплення. Представник регіонального складу та представник мобільної бригади повинні пересвідчитись, що зафіксовано час та дату розмороження вакцини. Мобільна бригада повинна використати отриману партію вакцини впродовж 120 годин з моменту розмороження.

Терміни зберігання

Термін зберігання в термічно стійкій транспортній тарі (термоконтейнері), який забезпечує підтримання температури менше -60°C, – до 30 днів з моменту доставлення. Але за умови регулярного поповнення термоконтейнера сухим льодом.

Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:

при температурі від -60 °C до -80 °C – до 6 місяців;

при температурі від +2°C до +8°C – до 120 годин (5 діб);

при температурі до +25°C – до 2 годин.

Термін зберігання вакцини після розведення при температурі від +2°C до +25°C – 6 годин.