16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech в размере 117 тысяч доз. Самолет с препаратами прибыл в аэропорт "Киев" около 10:00.

Эту партию вакцин Pfizer-BioNTech поставили в Украину бесплатно в рамках механизма COVAX. В целом благодаря этой инициативе мы должны получить 8 миллионов доз вакцин от разных производителей.

К теме Нужна будет третья доза вакцины против COVID-19, а впоследствии и ежегодная, – глава Pfizer

Кто получит вакцину

Ранее Максим Степанов рассказал, что Pfizer направят в специализированные дома-интернаты, то есть для пожилых людей и социальных работников. После этого вакцину получат сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пограничники.

Напомним, что Украина подписала соглашение с компанией Pfizer на закупку 10 миллионов доз вакцины. Поставки будут происходить в течение года.

Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech

Источник: Pfizer

Вакцина Comirnaty (BNT162b2) разработана на основе технологии mRNA (матричная РНК). Она продуцирует белки, которые схожи с белками коронавируса и способны вызвать иммунный ответ.

Это двухвалентных вакцина. То есть для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%. Также важно, что она эффективна против "южноафриканского" штамма.

Есть опасения, что для хранения вакцины необходима сверхнизкая температура – от -80 до -60°C. Но на самом деле разработчики уже давно решили эту проблему – для неразбавленных замороженных флаконов транспортировка и хранение разрешается и в обычных морозильных камерах.

Состав вакцины Pfizer

Действующее вещество препарата – мРНК. Это молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, которые необходимы для формирования иммунитета.

В состав препарата входят следующие вспомогательные вещества:

ALC-0315, ALC-0519 и холестерол – они формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;

DSPC – фосфолипид, который усиливает действие активного компонента,

дегидраты фосфатов натрия и калия – буферные вещества, которые стабилизируют вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела;

хлориды натрия и калия – корректируют солевой баланс вакцины;

сахароза предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

вода для инъекций.



План вакцинации от коронавируса / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала