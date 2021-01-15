Pfizer временно сокращает поставки вакцины от COVID-19 в Европу
Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от коронавирусной инфекции по всей Европе.
Pfizer сократит поставки вакцины в Европу, пока не модернизирует свои производственные мощности. Об этом говорится на сайте Института общественного здравоохранения Норвегии.
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В институте объяснили, что на следующей неделе из-за сокращения Норвегия недополучит 7,8 тысячи доз препарата.
На случай возникновения непредвиденных обстоятельств в стране создали необходимый запас вакцины против коронавируса. Сейчас в Институте не знают, сколько времени потребуется компании Pfizer, чтобы вернуть максимальную производительность производства.
Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech. В странах Евросоюза сразу после оформления окончательного разрешения начались поставки препарата.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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