Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от коронавирусной инфекции по всей Европе.

Pfizer сократит поставки вакцины в Европу, пока не модернизирует свои производственные мощности. Об этом говорится на сайте Института общественного здравоохранения Норвегии.

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В институте объяснили, что на следующей неделе из-за сокращения Норвегия недополучит 7,8 тысячи доз препарата.

На случай возникновения непредвиденных обстоятельств в стране создали необходимый запас вакцины против коронавируса. Сейчас в Институте не знают, сколько времени потребуется компании Pfizer, чтобы вернуть максимальную производительность производства.

Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech. В странах Евросоюза сразу после оформления окончательного разрешения начались поставки препарата.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech