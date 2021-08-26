Сотрудничество стартует немедленно

В сообщении пресс-службы говорится, что для упрощения привлечения Eurofarma в производственный процесс, передачу технологии, установку оборудования начнут немедленно.

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Что известно об условиях сделки

Согласно договору, Eurofarma получит активный компонент вакцины из США.

Производство препарата стартует в 2022 году.

Ожидается, что после выхода на полную мощность, ежегодно бразильская фармкомпания будет производить более 100 миллионов доз вакцины Pfizer.

Вся продукция будет поставляться исключительно на латиноамериканский рынок,

– отметили в Pfizer.

Последние новости о вакцине Pfizer

Новое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%.

Федеральная администрация США по контролю над пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) полностью одобрила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Правда, только для людей в возрасте от 16 лет.

В FDA заявили, что вакцина Pfizer "соответствует высоким стандартам безопасности, эффективности и производственного качества".

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