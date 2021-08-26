В Pfizer заявили, что будут производить свою вакцину в Бразилии: куда будут поставлять препарат
Источник:пресс-служба Pfizer
Компании Pfizer и BioNTech подписали соглашение с бразильской фармацевтической компанией Eurofarma о производстве своей вакцины. Выпуск препарата на базе Eurofarma планируют наладить со следующего года.
Сотрудничество стартует немедленно
В сообщении пресс-службы говорится, что для упрощения привлечения Eurofarma в производственный процесс, передачу технологии, установку оборудования начнут немедленно.
К теме Эффективность Pfizer и Moderna упала до 66% из-за Дельты: исследователи из США
Что известно об условиях сделки
- Согласно договору, Eurofarma получит активный компонент вакцины из США.
- Производство препарата стартует в 2022 году.
Ожидается, что после выхода на полную мощность, ежегодно бразильская фармкомпания будет производить более 100 миллионов доз вакцины Pfizer.
Вся продукция будет поставляться исключительно на латиноамериканский рынок,
– отметили в Pfizer.
Последние новости о вакцине Pfizer
- Новое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%.
- Федеральная администрация США по контролю над пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) полностью одобрила вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Правда, только для людей в возрасте от 16 лет.
- В FDA заявили, что вакцина Pfizer "соответствует высоким стандартам безопасности, эффективности и производственного качества".
Актуально Назвали вакцины, которые теряют эффективность после введения второй дозы