По крайней мере, на это указывают предварительные лабораторные исследования. Впрочем, данные, опубликованные в среду, 8 декабря, еще не проверили.

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Вакцинация и Омикрон

Так, ученые отобрали образцы крови у людей, которые получили две и три дозы вакцины против коронавируса через 3 недели после второй дозы или через 1 месяц после третьей дозы.

В среднем они показали, что защита первой снижается более чем в 25 раз.

Это указывает на то, что двух доз может быть недостаточно для защиты против заражения вариантом Омикрон,

– говорится в пресс-релизе компании.

Впрочем, в Pfizer заявили, что две дозы все еще могут защитить от тяжелого течения недуга и госпитализации. Однако необходима третья – бустерная – доза вакцины, сказал председатель и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Он добавил, что полная вакцинация как можно большего количества людей и бустерная доза остаются лучшим мероприятием для предотвращения распространения COVID-19.

Внимание! Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что уже существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от болезни. В частности, от тяжелого течения болезни при заражении штаммом Омикрон, поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не выявили.

Прививка против Омикрона

Pfizer и BioNTech продолжают разрабатывать вакцину для варианта Омикрон. Заявляют, что она может быть доступна до марта 2022 года.

В ВОЗ считают, что нет необходимости для того, чтобы разрабатывать совершенно новую вакцину из-за варианта Омикрон. Достаточно доработать те, которые уже есть.

Несмотря на это о разработке новой вакцины также сообщила другая фармкомпания – Moderna.

Важность вакцинации / Инфографика 24 канала

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