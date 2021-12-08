По крайней мере, на это указывают предварительные лабораторные исследования. Впрочем, данные, опубликованные в среду, 8 декабря, еще не проверили.
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Вакцинация и Омикрон
Так, ученые отобрали образцы крови у людей, которые получили две и три дозы вакцины против коронавируса через 3 недели после второй дозы или через 1 месяц после третьей дозы.
В среднем они показали, что защита первой снижается более чем в 25 раз.
Это указывает на то, что двух доз может быть недостаточно для защиты против заражения вариантом Омикрон,
– говорится в пресс-релизе компании.
Впрочем, в Pfizer заявили, что две дозы все еще могут защитить от тяжелого течения недуга и госпитализации. Однако необходима третья – бустерная – доза вакцины, сказал председатель и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
Он добавил, что полная вакцинация как можно большего количества людей и бустерная доза остаются лучшим мероприятием для предотвращения распространения COVID-19.
Прививка против Омикрона
- Pfizer и BioNTech продолжают разрабатывать вакцину для варианта Омикрон. Заявляют, что она может быть доступна до марта 2022 года.
- В ВОЗ считают, что нет необходимости для того, чтобы разрабатывать совершенно новую вакцину из-за варианта Омикрон. Достаточно доработать те, которые уже есть.
- Несмотря на это о разработке новой вакцины также сообщила другая фармкомпания – Moderna.
Важность вакцинации / Инфографика 24 канала
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