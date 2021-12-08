В Pfizer заявили, что двух доз вакцины для Омикрона недостаточно

В компании Pfizer заявили, что две дозы вакцины против коронавируса могут не обеспечить достаточной защиты от штамма Омикрон. Однако защита улучшается после бустерной.

По крайней мере, на это указывают предварительные лабораторные исследования. Впрочем, данные, опубликованные в среду, 8 декабря, еще не проверили.

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Вакцинация и Омикрон

Так, ученые отобрали образцы крови у людей, которые получили две и три дозы вакцины против коронавируса через 3 недели после второй дозы или через 1 месяц после третьей дозы.

В среднем они показали, что защита первой снижается более чем в 25 раз.

Это указывает на то, что двух доз может быть недостаточно для защиты против заражения вариантом Омикрон,

– говорится в пресс-релизе компании.

Впрочем, в Pfizer заявили, что две дозы все еще могут защитить от тяжелого течения недуга и госпитализации. Однако необходима третья – бустерная – доза вакцины, сказал председатель и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Он добавил, что полная вакцинация как можно большего количества людей и бустерная доза остаются лучшим мероприятием для предотвращения распространения COVID-19.

Прививка против Омикрона

Pfizer и BioNTech продолжают разрабатывать вакцину для варианта Омикрон. Заявляют, что она может быть доступна до марта 2022 года.

В ВОЗ считают, что нет необходимости для того, чтобы разрабатывать совершенно новую вакцину из-за варианта Омикрон. Достаточно доработать те, которые уже есть.

Несмотря на это о разработке новой вакцины также сообщила другая фармкомпания – Moderna.

! Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что уже существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от болезни. В частности, от тяжелого течения болезни при заражении штаммом Омикрон, поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не выявили.

Важность вакцинации / Инфографика 24 канала

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