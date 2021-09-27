Так можно будет сказать, что пандемии придет конец уже в течение 2022 года. Такое мнение высказал гендиректор корпорации Pfizer Альберт Бурла.

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Он надеется, что этого можно достичь благодаря вакцинации. Так человечество сможет вернуться к "докарантинным" временам всего за год. При этом он уточнил, что, конечно же, нельзя говорить о том, что мутировать коронавирус не будет и об опасной болезни можно будет забыть.

Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться и мы сможем жить без прививок,

– заявил Альберт Бурла.

Он пояснил, что из-за того, что новые варианты недуга могут продолжать появляться, может случиться так, что нужно будет ежегодно вакцинироваться против COVID-19. Поэтому без прививок жить не получится.

Также директор Pfizer утверждает, что вакцинация третьей дозой групп риска и работников критических отраслей не повлияет на ход вакцинации в мире.

Справка. США стала одной из первых стран, где недавно разрешили прививку третьей дозой вакцины против COVID-19 для отдельных категорий населения.