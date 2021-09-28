Идея заключается в том, чтобы улучшить нынешнее поколение вакцин против гриппа. Дело в том, что нынешняя эффективность таких препаратов составляет 40 – 60%.
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Пандемия COVID-19 позволила нам использовать огромные научные возможности мРНК. Грипп остается областью, в которой мы видим потребность в вакцинах, которые могли бы повысить эффективность в любой сезон. Мы считаем, что мРНК – идеальная технология для решения этой проблемы,
– заявила руководитель отдела исследований вакцин в компании Pfizer Катрин Янсен.
Согласно заявлению компании, к раннему этапу исследований привлекут более 600 американцев в возрасте от 65 до 85 лет. Во время этого этапа Pfizer хочет сравнить безопасность и уровень иммунного ответа одно-, двух- и четырехвалентной мРНК-вакцины при различных уровнях дозировки с обычной лицензированной четырехвалентной вакциной.
Как разрабатывают нынешние вакцины против гриппа
Обычные вакцины против сезонного гриппа обычно разрабатывают путем выращивания вируса внутри куриных яиц или клетках млекопитающих. Для разработки препаратов полученные вирусы инактивируют и обрабатывают.
Это сложный путь – кроме того, что вакцины вызывают сильную реакцию, так еще и каждый год нужно разрабатывать иные комбинации против новых штаммов.
Чем может помочь мРНК
Особенность технологии мРНК (рибонуклеиновой кислоты) заключается в том, что для нее нужна только генетическая последовательность вируса или его конкретная часть, что обеспечивает более быстрое и гибкое производство.
Человеческое тело считывает генетический код и создает вирус типа клеток, которые готовят иммунитет быть готовым к угрозе.
Pfizer начал работу над мРНК- вакциной против гриппа еще в 2018 году. В будущем компания планирует изучить эффективность мРНК против других респираторных вирусов, рака и генетических заболеваний.
К слову, Moderna также работает над вакциной против гриппа на основе мРНК.