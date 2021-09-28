Pfizer запустила клинические испытания новой вакцины против гриппа: в чем ее особенность
Источник:MedicalXpress
Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила, что начала клинические испытания вакцины против гриппа на основе мРНК. То есть по той же технологии, как и их вакцина против COVID-19.
Идея заключается в том, чтобы улучшить нынешнее поколение вакцин против гриппа. Дело в том, что нынешняя эффективность таких препаратов составляет 40 – 60%.
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Пандемия COVID-19 позволила нам использовать огромные научные возможности мРНК. Грипп остается областью, в которой мы видим потребность в вакцинах, которые могли бы повысить эффективность в любой сезон. Мы считаем, что мРНК – идеальная технология для решения этой проблемы,
– заявила руководитель отдела исследований вакцин в компании Pfizer Катрин Янсен.
Согласно заявлению компании, к раннему этапу исследований привлекут более 600 американцев в возрасте от 65 до 85 лет. Во время этого этапа Pfizer хочет сравнить безопасность и уровень иммунного ответа одно-, двух- и четырехвалентной мРНК-вакцины при различных уровнях дозировки с обычной лицензированной четырехвалентной вакциной.
- Одновалентная вакцина – защищает против одного штамма гриппа,
- Двухвалентная – против двух штаммов,
- Трехвалентная – против трех,
- Четырехвалентная – против четырех.
Как разрабатывают нынешние вакцины против гриппа
Обычные вакцины против сезонного гриппа обычно разрабатывают путем выращивания вируса внутри куриных яиц или клетках млекопитающих. Для разработки препаратов полученные вирусы инактивируют и обрабатывают.
Это сложный путь – кроме того, что вакцины вызывают сильную реакцию, так еще и каждый год нужно разрабатывать иные комбинации против новых штаммов.
Чем может помочь мРНК
Особенность технологии мРНК (рибонуклеиновой кислоты) заключается в том, что для нее нужна только генетическая последовательность вируса или его конкретная часть, что обеспечивает более быстрое и гибкое производство.
Человеческое тело считывает генетический код и создает вирус типа клеток, которые готовят иммунитет быть готовым к угрозе.
Pfizer начал работу над мРНК- вакциной против гриппа еще в 2018 году. В будущем компания планирует изучить эффективность мРНК против других респираторных вирусов, рака и генетических заболеваний.
К слову, Moderna также работает над вакциной против гриппа на основе мРНК.