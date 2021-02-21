Вакцина Pfizer/BioNTech зупиняє передачу коронавірусу на 89,4 %. Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров'я Ізраїлю.

Результати дослідження

Згідно з першими висновками дослідження, вакцина німецької фармакологічної фірми BioNTech та її американського партнера Pfizer не тільки діє проти хвороби, але й значною мірою перешкоджає передачі коронавірусу.

До теми У МОЗ назвали дати отримання вакцини AstraZeneca

Дослідження підтвердило, що вакцина на Pfizer/BioNTech 89,4% ефективно запобігала зараженню SARS-CoV-2.

Pfizer-BioNTech – що відомо про вакцину Тип: мРНК-вакцина

Кількість доз: 2 дози з інтервалом 21 день

Спосіб застосування: ін'єкція в плече

Ефективність: 95%

Важливі дослідження про вакцину Pfizer/BioNTech

COVID-вакцина від компанії Pfizer є ефективною проти нових штамів коронавірусу, які з’явилися у Великій Британії і ПАР.

Найбільший захист вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech забезпечує на 21-й день після проведення щеплення.

Україна все ще чекає на першу партію вакцин виробництва Pfizer-BioNTech Україна, терміни отримання перенесли уже на весну. Мовиться про 117 тисяч доз у рамках ініціативи COVAX.