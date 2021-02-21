Вакцина Pfizer/BioNTech останавливает передачу коронавируса на 89,4%. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля.

Результаты исследования Согласно первым выводам исследования, вакцина немецкой фармакологической фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer не только действует против болезни, но и в значительной мере препятствует передаче коронавируса. К теме В Минздраве назвали даты получения вакцины AstraZeneca Исследование подтвердило, что вакцина на Pfizer/BioNTech 89,4% эффективно предотвращала заражение SARS-CoV-2. Pfizer-BioNTech – что известно о вакцине Тип: мРНК-вакцина

Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день

Способ применения: инъекция в плечо

Эффективность: 95% Важные исследования вакцины Pfizer/BioNTech COVID-вакцина от компании Pfizer является эффективной против новых штаммов коронавируса, которые появились в Великобритании и ЮАР.

Сильнейшую защиту вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech обеспечивает на 21-й день после прививки.

Украина все еще ждет первую партию вакцин производства Pfizer-BioNTech, сроки получения перенесли уже на весну. Речь идет о 117 тысячах доз в рамках инициативы COVAX.