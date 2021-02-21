Pfizer/BioNTech почти на 90% останавливает передачу вируса: детали нового исследования
Вакцина Pfizer/BioNTech останавливает передачу коронавируса на 89,4%. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля.
Источник:Spiegel
Результаты исследования
Согласно первым выводам исследования, вакцина немецкой фармакологической фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer не только действует против болезни, но и в значительной мере препятствует передаче коронавируса.
К теме В Минздраве назвали даты получения вакцины AstraZeneca
Исследование подтвердило, что вакцина на Pfizer/BioNTech 89,4% эффективно предотвращала заражение SARS-CoV-2.
Pfizer-BioNTech – что известно о вакцине
Тип: мРНК-вакцина
Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день
Способ применения: инъекция в плечо
Эффективность: 95%
Количество доз: 2 дозы с интервалом 21 день
Способ применения: инъекция в плечо
Эффективность: 95%
Важные исследования вакцины Pfizer/BioNTech
- COVID-вакцина от компании Pfizer является эффективной против новых штаммов коронавируса, которые появились в Великобритании и ЮАР.
- Сильнейшую защиту вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech обеспечивает на 21-й день после прививки.
- Украина все еще ждет первую партию вакцин производства Pfizer-BioNTech, сроки получения перенесли уже на весну. Речь идет о 117 тысячах доз в рамках инициативы COVAX.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter