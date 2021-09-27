Пик еще с августа, – инфекционист назвала причину стремительного распространения COVID-19

Министерство здравоохранения прогнозирует уже в октябре пик заболеваемости четвертой волны COVID-19. В то же время на Буковине инфицирование обострилось еще летом.

Уже в сентябре районными центрами открыли дополнительные базы для лечения больных. Об этом в эфире 24 канала сообщила врач-инфекционист Ольга Кобевко.

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На Буковине больницы переполнены еще с августа

По ее словам, такую ​​ситуацию можно объяснить организацией массовых мероприятий, которые все больше стали проводить в конце лета – начале осени.

На Буковине как в прошлом (2020 – 24 канал), так и в этом (2021 – 24 канал) году пиковый момент имеем с августа,

– отметила Кобевко.

Она отметила, что больницы перезаполнены еще с последнего летнего месяца. Сейчас пациентов в тяжелом состоянии больше, чем во время прошлых волн.

"После июля начинаются празднования крестин, свадеб и т.д. В августе – сентябре организуют большие забавы", – объяснила врач.

Инфекционист отметила, что на данный момент все пациенты, больные коронавирусом, находящиеся в тяжелом состоянии – невакцинированные.

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