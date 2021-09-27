Пик еще с августа, – инфекционист назвала причину стремительного распространения COVID-19
Источник:24 канал
Министерство здравоохранения прогнозирует уже в октябре пик заболеваемости четвертой волны COVID-19. В то же время на Буковине инфицирование обострилось еще летом.
Уже в сентябре районными центрами открыли дополнительные базы для лечения больных. Об этом в эфире 24 канала сообщила врач-инфекционист Ольга Кобевко.
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На Буковине больницы переполнены еще с августа
По ее словам, такую ситуацию можно объяснить организацией массовых мероприятий, которые все больше стали проводить в конце лета – начале осени.
На Буковине как в прошлом (2020 – 24 канал), так и в этом (2021 – 24 канал) году пиковый момент имеем с августа,
– отметила Кобевко.
Она отметила, что больницы перезаполнены еще с последнего летнего месяца. Сейчас пациентов в тяжелом состоянии больше, чем во время прошлых волн.
"После июля начинаются празднования крестин, свадеб и т.д. В августе – сентябре организуют большие забавы", – объяснила врач.Кстати говоря! Инфекционист отметила, что на данный момент все пациенты, больные коронавирусом, находящиеся в тяжелом состоянии – невакцинированные.
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Ситуация с COVID-19 в Украине
- Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что если количество больных будет расти такими темпами как сейчас, то ситуация ухудшится уже в октябре.
- Ранее прогнозировали ухудшение на ноябрь – декабрь. На прошлой неделе в сутки фиксировали более 9 тысяч больных.
- Сейчас в Украине вакцинировано лишь 16% населения. В Минздраве уже предложили перечень профессий, для которых вакцинацию от коронавируса хотят сделать обязательной.
- Кстати, гендиректор корпорации Pfizer Альберт Бурла считает, что пандемия может закончиться уже в 2022 году.