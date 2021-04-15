Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, однако восточные регионы будут оставаться в красной зоне до стабилизации показателей.

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина во время брифинга.

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Украина прошла пик заболеваемости. Это мы можем ответственно заявить на основании тех данных, которые мы получаем каждый день. Сейчас мы наблюдаем спад заболеваемости,

– отметил Роман Родина.

По его словам, эпицентр заболеваемости переместился с запада Украины (Ивано-Франковская и Закарпатская области уже вышли из красной зоны) на восток.

Красные зоны сместились к востоку Украины. С сегодняшнего дня Полтавская область в красной зоне. Харьковская и Запорожская области тоже в красной зоне, а на западе Украины уменьшается заболеваемость,

– добавил директор ЦОЗ.

Коротко о заболеваемости в Украине

Со вчерашнего дня в Украине заболели коронавирусом 16 427 человек, среди них 628 детей и 383 медработника. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 433 больных.

За все время пандемии в Украине заболели 1 903 765 ​​человек, из них по состоянию на 15 апреля выздоровели 1 453 766 больных. Зато умерли от осложнений – 38 658 пациентов.



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