Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, однак східні регіони залишатимуться у червоній зоні до стабілізації показників.

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина під час брифінгу.

До теми COVID-19 в Україні: понад 16 тисяч хворих, 433 жертви

Україна пройшла пік захворюваності. Це ми можемо відповідально заявити на підставі тих даних, які ми отримуємо щодня. Зараз ми спостерігаємо спад захворюваності,

— зазначив Роман Родина.

За його словами, епіцентр захворюваності перемістився із заходу України (Івано-Франківська та Закарпатська області вже вийшли з червоної зони) на схід.

Червоні зони змістилися до сходу України. Відсьогодні Полтавська область в червоній зоні. Харківська та Запорізька області теж в червоній зоні, а на заході України зменшується захворюваність,

– додав директор ЦГЗ.

Коротко про захворюваність в Україні

Від учора в Україні захворіли на коронавірус 16 427 людей, серед них 628 дітей та 383 медпрацівники. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 433 хворих.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 903 765 людей, з них станом на 15 квітня видужали 1 453 766 хворих. Натомість померли від ускладнень – 38 658 пацієнтів.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу