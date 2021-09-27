Динамика заболеваемости ускорилась
Ранее пик ждали на ноябрь – декабрь, но рост заболеваемости может быть значительно раньше. По крайней мере так считает главный санврач страны Игорь Кузин.
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Так, по его словам, оценивать насколько раньше может произойти всплеск очень трудно, ведь ситуация разворачивается довольно быстро.
Игорь Кузин – главный санврач
“То, что мы видим точно – пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они задевать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь – пока сказать трудно”.
Единственный способ оттянуть пиковые нагрузки – это вакцинация населения.
Интервал между прививками сократили максимально
Игорь Кузин отметил, что Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины.
Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Актуальная статистика COVID-19 в Украине
- С начала пандемии официально зарегистрировали 2 395 404 случая коронавирусного заболевания. По состоянию на 27 сентября выздоровели – 2 245 144 человека.
- Жертвами коронавируса стали 55 720 жителей страны.
- 5 областей Украины имеют оранжевый уровень эпидемической опасности из-за увеличения количества госпитализаций пациентов с COVID-19. Показатели остальных областей сейчас соответствуют желтому уровню эпидопасности.
- Всего в Украине вакцинировано против коронавируса 6 781 527 человек, в том числе 6 781 525 из них получили одну дозу вакцины. Зато 5 458 838 человек уже завершили процесс иммунизации, они получили по две дозы вакцины.