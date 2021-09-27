Пик заболеваемости будет раньше: в Минздраве изменили прогноз осенней волны коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине в Минздраве прогнозируют на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Динамика заболеваемости ускорилась

Ранее пик ждали на ноябрь – декабрь, но рост заболеваемости может быть значительно раньше. По крайней мере так считает главный санврач страны Игорь Кузин.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Так, по его словам, оценивать насколько раньше может произойти всплеск очень трудно, ведь ситуация разворачивается довольно быстро.

Игорь Кузин – главный санврач “То, что мы видим точно – пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они задевать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь – пока сказать трудно”.

Единственный способ оттянуть пиковые нагрузки – это вакцинация населения.

Интервал между прививками сократили максимально

Игорь Кузин отметил, что Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины.

Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине