Имеющиеся вакцины защищают против штаммов COVID-19

В Минздраве в частности, отметили, что полный курс вакцинации является ключом к защите от всех штаммов COVID-19, включая вариант Дельта.

К теме Ляшко назвал условие, при котором в Украине не будут вводить локдаун осенью

Самвй высокий уровень защиты в организме формируется в течение 7 – 14 дней после последней дозы препарата.

Карантинные меры все еще важны

В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют всем гражданам соблюдать правила безопасности и продолжать носить маски, сохранять социальную дистанцию, несмотря на завершение вакцинации.

Главное о COVID-вакцинации в Украине

Сейчас в стране отметили рост темпов вакцинации – за прошедшую неделю провели на 15% больше прививок, чем в предыдущую. В среднем это 117 тысяч прививок.

Впрочем, показатели все еще очень низкие по сравнению с Европой, где по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 50% населения, в то же время в Украине – лишь 9,5%.

Со вчерашнего дня в Украине вакцинировали против коронавируса рекордное количество людей. Прививки получили 167 383 человека.

Всего иммунизировано уже 3 953 542 граждан, из них получили одну дозу – 3 953 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек.

Стоит знать Симптомы отличаются: Минздрав предоставил новые данные о штамме коронавируса Дельта