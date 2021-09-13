После того, как это произойдет, рассмотрят решение о том, чтобы географию проекта расширить и на другие регионы Украины.

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Сейчас в проекте участвуют 2 села Полтавской области с общим количеством населения – 2 180 человек. В частности, 1 062 человека в возрасте от 60 лет. Говорится о таких:

село Гаркушинцы;

село Петровцы.

Пилотный проект направлен на увеличение масштабов вакцинации пожилых людей в сельской местности,

– говорится в сообщении.

Вакцинация в Ураине: главное

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Для иммунизации украинцев используют вакцины:

Covishield – 487 187 (количество использованных доз состоянию на 13 сентября).

Coronavac – 1 657 358.

Comirnaty от Pfizer – 2 093 208.

AstraZeneca – 558 228.

Janssen от Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 090 709.

На протяжении прошедших суток, 12 сентября, в Украине вакцинировали 45 148 человек, в том числе первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы – 28 218 человек.

За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки. А с начала вакцинальной кампании прививки против COVID-19 получили 5 906 742 человека:

из них получили одну дозу – 5 906 740 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

В целом провели 10 710 944 прививки. А на прошлой неделе Украина установила новый суточный рекорд прививок против COVID-19, сделав более 180 000 уколов.