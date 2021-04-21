Несмотря на то, что любая пища может вызвать аллергию, большинство случаев пищевой аллергии провоцируются лишь 14 продуктами. Какие это продукты – читайте дальше.

Заметим, что в соответствии с законом Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов 2019 года, владельцы ресторанов в Украине обязаны информировать гостей об ингредиентах, используемые в блюдах, а особенно об аллергенах, входящих в официальный список пищевых аллергенов.

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Что такое пищевая аллергия? Это состояние, когда определенные продукты вызывают аномальный иммунный ответ. Для некоторых людей, страдающих пищевой аллергией, могут получить

Семейный врач Мария Гунькало рассказала на своей странице в инстаграме о том, какие продукты являются пищевыми аллергенами и где мы их можем потреблять.

14 основных пищевых аллергенов

Сельдерей (стебель, листья, корень, семена)

Можно встретить в салатах-миксах, мясных продуктах, специях (кубиках для бульона, супах, соли со специями.)

Зерновые культуры, содержащие клейковину (глютен и другие белки)

Пшеница, спельта, ячмень, рожь. Есть в некоторых типах муки, макаронах, выпечке, кус-кусе, соусах, мясных изделиях и тому подобное.

Ракообразные

Крабы, омары, креветки и скампии. Креветочные пасты, которые часто используют в тайских и юго-восточных азиатских карри или салатах.

Яйца

Могут содержаться в пирожных, некоторых мясных продуктах, майонезе, муссах, макаронах, соусах, выпечке или в продуктах, смазанных или глазированных яйцом.

Рыба

Рыба и ее следы в некоторых соусах или продуктах, где они могут быть.

Люпин

Это цветок, но он также содержится в муке. Люпиновая мука и семена могут быть в некоторых видах хлеба, выпечке и в макаронах.

Молоко

Соответственно входит в сливочное масло, сыр, сливки, сухое молоко и йогурт. Можно найти в продуктах, смазанных или глазированных молоком, а также в порошковых супах и соусах.

Моллюски

К ним относятся мидии, улитки, кальмары. Их также часто можно встретить в устричном соусе или в качестве ингредиента в рыбном рагу.

Горчица

Жидкая горчица, горчичный порошок и семена горчицы относятся к этой категории. Можно найти в хлебе, карри, маринадах, мясных продуктах, заправках для салатов, соусах и супах.

Орехи

Это относится к орехам, которые растут на деревьях, таких как кешью, миндаль и фундук. Можно найти в хлебе, бисквитах, сухарях, десертах, ореховых порошках (в азиатских Карри), мороженом, марципане (миндальная паста), ореховых маслах и соусах.

Не путайте с арахисом, который на самом деле является бобовым и растет под землей,

– отметила Мария Гунькало.

Арахис

Часто используют в качестве ингредиента печенья, тортов, Карри, десертов, соусов (например, соевый соус), а также масла арахиса и арахисовой муки.



Орехи и арахис являются пищевыми аллергенами / Фото: Getty Images

Кунжут

Кунжутные семена часто можно найти в хлебе (к примеру, на усыпанных булочках), хлебных палочках, кунжутному масле и тахини.

Соя

Часто содержится в фасоли, бобах эдамаме, мисо пасте, соевом белке, соевой муке или тофу. Соя является основным ингредиентом Восточной пищи. Ее также можно найти в десертах, мороженом, мясных продуктах, соусах и вегетарианских продуктах.

Сульфиты (двуокись серы)

Это ингредиент, который часто используют в сухофруктах, в мясных продуктах, безалкогольных напитках, в вине и пиве.