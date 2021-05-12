Але питання не в фінансуванні, а у кваліфікованих кадрах. Про це в ефірі розповів директор Інституту біології клітини Національної академії наук України у Львові Андрій Сибірний.
До теми В Україні розробляють 3 COVID-вакцини: на якому вони етапі
За його словами, для уряду профінансувати створення лабораторії відповідного рівня захисту – це посильно.
Але це не питання грошей, а питання кваліфікованих кадрів, які зможуть працювати з коронавірусом,
– наголосив Сибірний.
Він зауважив, що вірусологічна лабораторія в Україні точно буде, але ніхто не чекатиме цілий рік. Адже є можливість працювати в установах інших країн.
"У планах – зробити це в колаборації з Польщею. Для цього не потрібні гроші, але так вакцина буде не чисто українською, а українсько-польською", – відзначив Сибірний.
Академік розповів про створення субодиничної білкової вакцини в Україні: дивіться відео
Про створення субодиничної білкової вакцини
В Інституті біології клітини, як розповів академік, розробляють білкову вакцину, аналізуючи низку штамів дріжджів.
Робота просувається успішно. Ми маємо продуценти фрагменту білка COVID-19 і продуценти інших білків,
– розповів експерт.
Він зауважив, що порівнюючи низку штамів дріжджів, необхідно обрати найкращий. "Один штам ми придбали у Сполучених Штатах Америки, другий маємо з Південної Кореї. Ми оберемо найкращі продуценти, а потім культивуватимемо їх у реактори і опрацьовуватимемо режим очищення", – відзначив Сибірний.
Він додав, що після цього цілком чисті, без забруднень, вірусні білки можна використовувати як вакцину.
Які ще в Україні вироблять вакцини
- Одну з вакцин розробляє Інституті біохімії імені Палладіна на чолі з академіком Сергієм Комісаренком. Науковці хочуть створити препарат на базі вітчизняних заводів з виробництва білкової субстанції.
- Іншу вакцину розробляє Михайло Фаворов і "Діапроф-Мед". Науковці задекларували, що у них відбулася нейтралізація вірусу на клітинах.