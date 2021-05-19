Процесс восстановления можно ускорить, если человек будет придерживаться рационального питания – считает врач-терапевт, генеральный секретарь всемирной Федерации украинских врачебных обществ Иван Сорока.

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Врач рассказал, что пациентам с COVID-19 следует придерживаться высокобелковой диеты. Исключение – нарушение работы печени или поджелудочной железы. Также должно быть сбалансированное количество углеводов, жиров, белков.

Безусловно, должны быть микроэлементы, витамины – то есть это комплексный подход. А для того, чтобы улучшить работу кишечника, должно быть сбалансированное количество клетчатки. Для того чтобы лучше функционировала сердечно-сосудистая система стоит позаботиться о балансе жиров, углеводов и белков и избегать канцерогенных продуктов,

– пояснил медик.

Особенно полезными продуктами будут обычные яблоки, цитрусовые, чай, вишни и брокколи.

Важно помнить, что здоровый рацион нужен каждому и не только "после болезни". Какое это здоровое питание?

Половину рациона должны составлять овощи и фрукты, а остальные — цельнозерновые злаки, нежирное мясо, бобовые, орехи и семена. Еда должна быть разнообразной.

Напомним, британские ученые предложили экспериментальную программу лечения постковидного синдрома с помощью физических упражнений.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала

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