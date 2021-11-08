Здоровое питание при желчнокаменной болезни не поможет вывести камни из желчного пузыря, но снижает риск повторного образования и уменьшает боль.

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Что нельзя есть при желчнокаменной болезни

пампухи;

колбасы и копченые продукты;

сливочное масло, топленое масло и сало;

твердые сыры;

пирожные и бисквиты;

пищу, содержащую кокосовое или пальмовое масло.

Раньше пациентам советовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров, чтобы остановить рост камней в желчном пузыре. Но недавние исследования показали, что это бесполезно, потому что в результате такой диеты человек быстро худеет и из-за этого камни становятся больше.

Профилактика желчнокаменной болезни

Чтобы предотвратить образование камней в желчном пузыре, нужно: