Как питаться при желчнокаменной болезни

8 ноября 2021 , 11:25
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Источник:

NHS

Обычно при желчнокаменной болезни врачи советуют сбалансированно питаться. Здоровая диета должна включать нежирный белок: птицу, рыбу или обезжиренные молочные продукты, а также овощи, фрукты и цельнозерновые.

Здоровое питание при желчнокаменной болезни не поможет вывести камни из желчного пузыря, но снижает риск повторного образования и уменьшает боль.

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Что нельзя есть при желчнокаменной болезни

  • пампухи;
  • колбасы и копченые продукты;
  • сливочное масло, топленое масло и сало;
  • твердые сыры;
  • пирожные и бисквиты;
  • пищу, содержащую кокосовое или пальмовое масло.

Раньше пациентам советовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров, чтобы остановить рост камней в желчном пузыре. Но недавние исследования показали, что это бесполезно, потому что в результате такой диеты человек быстро худеет и из-за этого камни становятся больше.

Профилактика желчнокаменной болезни

Чтобы предотвратить образование камней в желчном пузыре, нужно:

  • есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки: фрукты, овощи, бобы и горох. Полезны цельнозерновые, в том числе коричневый рис, овес, цельнозерновой хлеб. Риск возникновения камней в желчном пузыре также снижается, если регулярно есть орехи, например, арахис или кешью;
  • есть меньше рафинированных углеводов и сахара;
  • избегать нездоровых жиров, которые часто встречаются в десертах и жареной пищи;
  • добавлять к блюдам полезные жиры, например оливковое масло, чтобы помочь желчному пузырю сокращаться и регулярно опорожняться.
Автор: Олександр Бевза