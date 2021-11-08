Как питаться при желчнокаменной болезни
Источник:NHS
Обычно при желчнокаменной болезни врачи советуют сбалансированно питаться. Здоровая диета должна включать нежирный белок: птицу, рыбу или обезжиренные молочные продукты, а также овощи, фрукты и цельнозерновые.
Здоровое питание при желчнокаменной болезни не поможет вывести камни из желчного пузыря, но снижает риск повторного образования и уменьшает боль.
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Что нельзя есть при желчнокаменной болезни
- пампухи;
- колбасы и копченые продукты;
- сливочное масло, топленое масло и сало;
- твердые сыры;
- пирожные и бисквиты;
- пищу, содержащую кокосовое или пальмовое масло.
Раньше пациентам советовали придерживаться диеты с низким содержанием жиров, чтобы остановить рост камней в желчном пузыре. Но недавние исследования показали, что это бесполезно, потому что в результате такой диеты человек быстро худеет и из-за этого камни становятся больше.
Профилактика желчнокаменной болезни
Чтобы предотвратить образование камней в желчном пузыре, нужно:
- есть больше продуктов с высоким содержанием клетчатки: фрукты, овощи, бобы и горох. Полезны цельнозерновые, в том числе коричневый рис, овес, цельнозерновой хлеб. Риск возникновения камней в желчном пузыре также снижается, если регулярно есть орехи, например, арахис или кешью;
- есть меньше рафинированных углеводов и сахара;
- избегать нездоровых жиров, которые часто встречаются в десертах и жареной пищи;
- добавлять к блюдам полезные жиры, например оливковое масло, чтобы помочь желчному пузырю сокращаться и регулярно опорожняться.