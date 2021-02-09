Дослідження показало, що вакцина від AstraZeneca забезпечує мінімальний захист від південноафриканського штаму коронавірусу.

Тож представники охорони здоров'я Південної Африки заявили, що припиняють впровадження вакцини AstraZeneca в країні.

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Міністр охорони здоров'я Південної Африки Мхізе уточнив, що це тимчасове припинення, поки вчені не з'ясують, як найбільш ефективно використовувати вакцину від AstraZeneca.

Він також додав, що поки що Південна Африка буде просуватися з впровадженням вакцин, вироблених компаніями Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson.

Дослідження вакцини AstraZeneca на новому штамі з ПАР: що відомо

Ранні дані свідчать, що 2 дози COVID-вакцини, яку вчені з Оксфорду розробили разом з компанією AstraZeneca, забезпечує тільки "мінімальний захист" від легкого і помірного варіанту коронавірусу, вперше ідентифікованого в Південній Африці.

У дослідженні взяли участь близько 2000 добровольців, середній вік яких становив 31 рік. Приблизно половина з них отримала вакцину, а інші – плацебо.

Дослідники Університету Вітса повідомили, що нейтралізація вірусу проти варіанту B.1.351 була "істотно знижена" в порівнянні з більш раннім штамом коронавірусу.

Натомість ефективність вакцини проти важкого COVID-19, госпіталізації та смерті не оцінювалася.

Результати представлені на експертну оцінку і незабаром буде випущений препринт.

Натомість у компанії AstraZeneca вважають, що їхня вакцина буде захищати від важкого перебігу хвороби, викликаного новим варіантом B.1.351. Особливо в тому випадку, якщо інтервал між дозами становитиме від 8 до 12 тижнів.

Також AstraZeneca та вчені з Оксфордського університету повідомили, що працюють над адаптацією вакцини проти цього варіанту вірусу.

Реакція ВООЗ

Технічна керівниця Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно COVID-19 Марія Ван Керкхове заявила, що незалежна група ВООЗ з вакцин збереться для того, аби обговорити вакцину AstraZeneca і те, що нове дослідження означає для вакцин в майбутньому.

Вона уточнила, що хоч попередні дослідження припускають зниження ефективності, вони ще не повністю опубліковані. Але у будь-якому випадку вкрай важливо мати більше однієї безпечної та ефективної вакцини, адже не можна покладатися лише на один продукт.