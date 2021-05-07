Таким образом местные власти надеются поощрить граждан к вакцинации. Менеджер агитационной команды в Детройте Энтони Бирнстон рассказал, что сейчас люди колеблются, стоит ли вакцинироваться, а факты о прививках могут помочь людям решиться на это.

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Зато губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи рассказал, что любой местный житель, который до конца мая получит свою первую дозу и принесет свидетельство о вакцинации, как доказательство того, что ему сделали укол – бесплатно получит пиво от одной из пивоварен-участниц программы.

Похожую программу предложили и жителям штата Коннектикут, в то же время в Мэриленде работникам бюджетных учреждений будут платить 100 долларов, если они сделают прививки.

США надеются прививать по меньшей мере 70% граждан

Американцы не спешат прививаться, ведь опасаются побочного действия вакцины или же вообще считают прививку ненужной. Сограждан пытается убедить в преимуществах вакцинации и президент США.

"Циркулирует много дезинформации о прививках, но есть один факт, который я хотел бы, чтобы знали все американцы: люди, которые не вакцинировались, однажды могут умереть от COVID-19", – сказал Джо Байден.

В США поощряют граждан к вакцинации: смотрите видео

В Белом доме надеются до Дня независимости привить одной дозой по меньшей мере 70% граждан. В настоящее время более 56% американцев получили первый укол – это один из самых высоких показателей в мире.

Такое достижение стало возможным благодаря тому, что в США расположены производственные мощности многих компаний-разработчиков вакцин.

Почему в Европе раскритиковали США

В начале 2021 года правительство запретило экспорт препаратов от коронавируса, пока не будут выполнены все местные заказы. Это стало поводом для критики со стороны других стран.

"Из всех изготовленных в ЕС вакцин примерно 65 миллионов мы оставили себе и 45 миллионов экспортировали. Например, из всего количества вакцин, изготовленных британскими или американскими производителями, ноль экспортировали", – отмечал президент Франции Эммануэль Макрон.



Макрон назвал приблизительное количество экспортируемых из ЕС вакцин / Фото AP

США действительно один из ведущих производителей вакцин в мире, здесь расположены производственные мощности:

Pfizer / BioNtech;

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca.

Последняя, пока не получила разрешение на применение от федеральной службы по контролю над препаратами. Поэтому Белый дом решил направить все 10 миллионов уже готовых доз и еще 50 миллионов, которые изготовят в следующие 2 месяца, более бедным странам.

Обсуждение отмены патентов на вакцины

Также в Белом доме поддержали инициативу по отмене патентов на вакцины на время пандемии, предложенную рядом стран-членов Всемирной организации торговли.

Мы находимся в эпицентре исторической глобальной пандемии, требующей ряда креативных решений,

– заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соответствующую инициативу осенью 2020 года выдвинули Южная Африка и Индия. По мнению представителей этих государств, это позволит более бедным странам наладить производство препаратов у себя и не ждать, когда более богатые страны с ними поделятся.

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По данным ВОЗ, 40% всех произведенных в мире прививок приходятся на 27 богатейших стран мира, в беднейших странах вакциной защищено лишь чуть больше, чем 1,5% населения.

Кто выступил против отмены патентов

Предложение Индии и Южной Африки поддержали почти сотня членов Всемирной торговой организации (ВТО). Однако среди государств, которые являются ведущими производителями фармпрепаратов таких немного.

Против отмены патентов – Германия. Как заявили в администрации Ангелы Меркель, Берлин поддерживает общий доступ к технологиям изготовления вакцин, но проблема не в патентах, а в нехватке производственных мощностей и в плохом контроле за качеством производства в бедных странах.



Германия выступила против отмены патентов на вакцины / Скриншот с видео 24 канала

В американской Ассоциации производителей фармпрепаратов указали на то, что в бедных странах нет надлежащей системы дистрибуции вакцин, некоторые из которых нуждаются в специальных условиях хранения. Не хватает также, квалифицированных работников для организации массовой прививки в безопасных условиях.

Также, неконтролируемый рост производства вакцин создаст дополнительный дефицит сырья, необходимого для их изготовления.

Это решение не устранит главных преград на пути вакцинации, в первую очередь дефицита сырья для изготовления вакцин и сложностей с организацией кампании иммунизации,

– говорится в заявлении Ассоциации производителей фармпрепаратов США.

Сейчас предложение отменить патенты передали на обсуждение странам-членам ВТО. Первые дебаты по этому предложению начнут лишь в начале июня 2021 года.

Впрочем, ведущие фармацевтические компании угрожают исками за нарушение международных патентных соглашений.