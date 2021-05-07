У такий спосіб місцева влада сподівається заохотити громадян до вакцинації. Менеджер агітаційної команди у Детройті Ентоні Бірнстон розповів, що наразі люди вагаються, чи варто вакцинуватися, а факти про щеплення можуть допомогти людям зважитися на це.

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Натомість губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі розповів, що будь-який місцевий мешканець, який до кінця травня отримає свою першу дозу й принесе свідоцтво про вакцинацію, як доказ того, що йому зробили укол – безкоштовно отримає пиво від однієї з броварень-учасниць програми.

Схожу програму запропонували й мешканцям штату Коннектикут, водночас у Меріленді працівникам бюджетних установ платитимуть 100 доларів, якщо вони зроблять щеплення.

США сподіваються щепити щонайменше 70% громадян

Американці не поспішають щепитися, адже побоюються побічної дії вакцини або ж взагалі вважають щеплення непотрібним. Співгромадян намагається переконати у перевагах вакцинації й президент США.

"Циркулює багато дезінформації про щеплення, але є один факт, який я хотів би, аби знали всі американці: люди, які не вакцинувалися, одного дня можуть померти від COVID-19", – сказав Джо Байден.

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У Білому домі сподіваються до Дня незалежності щепити однією дозою щонайменше 70% громадян. Наразі понад 56% американців отримали перший укол – це один з найвищих показників у світі.

Таке досягнення стало можливим завдяки тому, що у США розташовані виробничі потужності багатьох компаній-розробників вакцин.

Чому у Європі розкритикували США

На початку 2021 року уряд заборонив експорт препаратів від коронавірусу, поки не будуть виконані всі місцеві замовлення. Це стало приводом для критики з боку інших країн.

"З усіх виготовлених в ЄС вакцин приблизно 65 мільйонів ми залишили собі й 45 мільйонів експортували. Наприклад, зі всієї кількості вакцин, виготовлених британськими чи американськими виробниками, нуль експортували", – зазначав президент Франції Еммануель Макрон.



Макрон назвав приблизну кількість експортованих з ЄС вакцин / Фото AP

США дійсно один з провідних виробників вакцин у світі, тут розташовані виробничі потужності:

Pfizer / BioNtech;

Moderna;

Johnson & Johnson;

AstraZeneca.

Остання поки не отримала дозвіл на використання від федеральної служби з контролю над препаратами. Відтак Білий дім вирішив направити всі 10 мільйонів вже готових доз та ще 50 мільйонів, які виготовлять у наступні 2 місяці, біднішим країнам.

Обговорення щодо скасування патентів на вакцини

Також у Білому домі підтримали ініціативу щодо скасування патентів на вакцини на час пандемії, запропоновану низкою країн-членів Світової організації торгівлі.

Ми перебуваємо в епіцентрі історичної глобальної пандемії, що вимагає низки креативних рішень,

– заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Відповідну ініціативу восени 2020 року висунули Південна Африка й Індія. На думку представників цих держав, це дозволить біднішим країнам налагодити виробництво препаратів у себе й не чекати, коли багатші країни з ними поділяться.

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За даними ВООЗ, 40% всіх зроблених у світі щеплень припадають на 27 найбагатших країн світу, у найбідніших країнах вакциною захищено лише трохи більше, ніж 1,5% населення.

Хто виступив проти скасування патентів

Пропозицію Індії та Південної Африки підтримали майже сотня членів Світової організації торгівлі (СОТ). Проте серед держав, які є провідними виробниками фармпрепаратів таких не багато.

Проти скасування патентів – Німеччина. Як заявили в адміністрації Ангели Меркель, Берлін підтримує загальний доступ до технологій виготовлення вакцин, але проблема не в патентах, а в браку виробничих потужностей та в поганому контролі за якістю виробництва в бідних країнах.



Німеччина виступила проти скасування патентів на вакцини / Скриншот з відео 24 каналу

В американській асоціації виробників фармпрепаратів вказали на те, що в бідних країнах немає належної системи дистрибуції вакцин, деякі з яких потребують спеціальних умов зберігання. Бракує також кваліфікованих працівників для організації масового щеплення в безпечних умовах.

Також неконтрольоване зростання виробництва вакцин створить додатковий дефіцит сировини, необхідної для їхнього виготовлення.

Це рішення не усуне головних перепон на шляху вакцинації, в першу чергу дефіциту сировини для виготовлення вакцин та складностей з організацією кампанії імунізації,

– мовиться у заяві Асоціації виробників фармпрепаратів США.

Наразі пропозицію скасувати патенти передали на обговорення країнам-членам СОТ. Перші дебати щодо цієї пропозиції почнуть лише на початку червня 2021 року.

Втім провідні фармацевтичні кампанії погрожують позовами за порушення міжнародних патентних угод.